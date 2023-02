Giornata in tour in Sardegna per Elly Schlein, una delle candidate in corsa per la segreteria del Partito Democratico. L’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna ha visitato Olbia, Dorgali, Oristano e Cagliari dove ha incontrato i militanti che la sostengono.

Nel corso degli incontri ha avuto modo di parlare della politica regionale sarda, lanciando non poche stilettate alla giunta di centrodestra.

“Ho il piacere di vivere la Sardegna da almeno 20 anni e ho visto come sia più difficile ultimamente collegarsi e raggiungerla. Mi chiedo dove sia il presidente della Regione e cosa stia facendo per risolvere seriamente il problema della continuità territoriale” è stato una delle tante dichiarazioni.

Quindi l’affondo: “Sulla vicenda della continuità territoriale c’è una totale inadeguatezza da parte della Giunta Regionale, creando una grave disparità per i sardi”.

