Due nuove rotte (39 in totale) verso Göteborg e Genova, nonché maggiori frequenze su oltre 10 rotte come Bologna, Pisa, Milano e Roma. La compagnia low cost Ryanair ha annunciato oggi (15 febbraio) il proprio operativo da Cagliari per l’estate 2023, che prevede 3 aeromobili B737 basati (investimento da 300 milioni di dollari), 39 rotte, di cui le due 2 nuove per Göteborg e Genova e l’aumento delle frequenze su oltre 10 rotte popolari tra cui Milano, Bruxelles e Francoforte.

Per far crescere il turismo e la connettività della Sardegna durante tutto l’anno, Ryanair ha chiesto al governo italiano e alla Regione di abolire immediatamente l’addizionale comunale di € 6,50 e rivedere l’obsoleto schema OSP, che rende la Sardegna totalmente non competitiva rispetto ad altre destinazioni dell’UE. L’abbassamento dei costi di accesso consentirà a Ryanair di portare fino a 1 milione di passeggeri in entrata aggiuntivi all’anno (+50% di crescita) che genererà oltre 1 miliardo di euro in più di spesa turistica per la Sardegna nei prossimi 5 anni. La proposta di Ryanair fornirà connettività ancora più vitale e turismo nazionale e internazionale tutto l’anno dai principali mercati inbound come Germania, Francia, Regno Unito, paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro extra nell’isola. Da Cagliari, Eddie Wilson di Ryanair ha dichiarato:

“Ryanair è lieta di annunciare il più grande operativo di sempre per Cagliari per l’estate ’23, con 39 rotte di cui 2 nuove per Göteborg e Genova, offrendo ai cittadini/visitatori di Cagliari ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse in Europa”, ha detto Eddie Wilson di Ryanair. “Con 3 aeromobili basati a Cagliari, per un valore di oltre 300 milioni di dollari, che supportano 90 posti di lavoro ben retribuiti, Ryanair continua a fornire più traffico, più posti di lavoro e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Sardegna e in Italia. Mentre quest’anno Ryanair trasporterà oltre 2,4 milioni di passeggeri da/per Cagliari (+47% vs pre Covid), stiamo sollecitando il governo italiano e la giunta regionale a eliminare immediatamente l’eccessiva tassa di € 6,50 per ogni passeggero in partenza e a ridisegnare l’obsoleto schema OSP. Ciò consentirà a Ryanair di fornire fino a 1 milione di pax turistici in entrata aggiuntivi all’anno (+50% di crescita) generando oltre 1 miliardo di euro in più di spesa per il turismo in Sardegna nei prossimi 5 anni con più connettività, turismo nazionale e internazionale tutto l’anno dai principali mercati in entrata come Germania, Francia, Regno Unito, paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro aggiuntivi sull’isola. Per celebrare il nostro nuovo operativo da Cagliari per l’estate 2023, stiamo lanciando una promozione speciale, con tariffe a partire da soli €29,99 per viaggiare tra aprile e ottobre 2023, che devono essere prenotate entro la mezzanotte del 17 febbraio solo su Ryanair.com”.

“Ringrazio Eddie Wilson e Ryanair per il continuo impegno sulla base di Cagliari, che negli anni ha visto una continua crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro – ha replicato Monica Pilloni, presidente di SOGAER -. Anche nella prossima estate il panorama delle destinazioni raggiungibili con voli diretti di linea Ryanair toccherà un nuovo record e amplierà ulteriormente il network internazionale con l’apertura di un nuovo mercato strategico per il Sud Sardegna inaugurando il volo per Göteborg e consolidando l’offerta nazionale con l’ulteriore novità di Genova”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it