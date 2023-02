Un giovane di 27 anni, in evidente alterazione psichica è stato arrestato a Capoterra. Ha minacciato di farsi saltare in aria in casa e poi ha aggredito a sprangate i carabinieri.

I vicini di casa hanno dato l’allarme dopo che il 27enne si era barricato in casa. Una volta arrivate le forze dell’ordine, ha minacciato di far esplodere la casa. Per questo, tutta la zona è stata isolata.

Dopo un lungo lavoro di mediazione, l’uomo ha aperto ai carabinieri ma li ha anche colpiti con una spranga. Fermato e immobilizzato, è stato arrestato per procurato allarme e lesioni a pubblico ufficiale.

