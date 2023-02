Grave incidente stradale sulla strada Provinciale 2 (4 corsie) tra il territorio dei comuni di Carbonia e Villamassargia. All’altezza della frazione di Tani’, per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

Sul posto la squadra “5A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Iglesias, il personale medico sanitario del servizio territoriale di emergenza, per soccorrere gli occupanti dove purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due conducenti coinvolti.

Gli operatori VVF stanno ancora operando per liberare il corpo privo vita di uno dei conducenti da uno dei veicoli coinvolti nello scontro.

La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico per garantire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Sul posto i Carabinieri del Comando stazione di Carbonia per gli accertamenti e i rilievi di legge.

