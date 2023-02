I mastelli degli abitanti/residenti nel tratto della Via S. Lucifero compreso tra la Via Eleonora d’Arborea e la Via Giuseppe Garibaldi saranno svuotati solo se collocati all’angolo con la via E. d’Arborea. La deroga al servizio “porta a porta”, decisa dal Comune di Cagliari, è stata comunicata ai residenti attraverso un volantino imbucato nella cassetta delle lettere.

A fronte delle proteste inutili, l’umido esposto come da regolamento non è stato ritirato per ben tre volte.

Morale: ora gli abitanti intendono interpellare la Procura di Cagliari e “regalare” al sindaco, portandolo in Municipio, il contenuto dei mastelli non svuotati

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it