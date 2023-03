Annalena Cogoni è la nuova direttrice dell’Orto Botanico dell’Università di Cagliari.

Lo ha stabilito un decreto del rettore Francesco Mola a seguito della delibera del Senato Accademico, che nomina la docente per il prossimo triennio.

È la seconda donna, dopo Eva Mameli Calvino, a ricoprire l’incarico di responsabile del polmone verde dell’Ateneo cagliaritano, oggi Centro Servizi Hortus Botanicus Karalitanus.

Annalena Cogoni è professore associato di Botanica Generale e ha svolto costantemente attività didattica e di ricerca, non soltanto nei corsi di laurea dell’Ateneo cagliaritano, ma anche all’interno di alcuni dottorati. Già dal 2010 al 2015 ha svolto il ruolo di responsabile della Sezione Botanica e Orto Botanico nell’ambito del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, al quale afferisce.

È stata coordinatore nazionale del Gruppo di lavoro per la Briologia della Società Botanica Italiana, membro del European Committee for Conservation Bryophytes e ha ricoperto importanti incarichi come responsabile scientifico in progetti europei. Revisore di lavori scientifici in diverse riviste nazionali e internazionali, in questi anni è stata responsabile scientifica di numerosi assegni e borse di ricerca che hanno permesso la formazione di ricercatori e ricercatrici di valore. Ha all’attivo più di un centinaio di pubblicazioni scientifiche, lavori di carattere divulgativo e didattico.

La professoressa Cogoni succede al professor Gianluigi Bacchetta che ha concluso il suo mandato.

