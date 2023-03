Ieri a Cagliari, a seguito di una serie di controlli ad esercizi pubblici esercenti la ristorazione, i carabinieri del NAS del capoluogo hanno deferito all’autorità sanitaria ed amministrativa il legale rappresentante di una trattoria etnica. I militari hanno proceduto al sequestro di circa 14 kg di pasta fresca, spaghetti e ravioli, che erano stati sottoposti a congelamento autonomo.

Tali prodotti non indicavano origine e provenienza e pertanto non erano tracciabili nella filiera commerciale. Il successivo controllo documentale ha evidenziato la mancata previsione di un sistema di tracciabilità e pertanto la ditta è stata intimata all’applicazione di un piano adeguato entro tempistiche certe, venendo nel contempo sanzionata per tale violazione. Gli alimenti potenzialmente a rischio sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e posti a disposizione dell’autorità amministrativa e verranno pertanto destinati ad usi non alimentari o distrutti secondo quanto valuterà l’autorità competente. Il legale responsabile della società è un 44enne residente a Quartu Sant’Elena.

