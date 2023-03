Il team Luna Rossa ha annunciato in giornata la morte di Sabina Giordi, 53 anni, da nove anni amministratrice del gruppo.

Nata a San Vito, viveva e lavorava a Elmas. Dopo la laurea in Economia e Commercio aveva lavorato per importanti aziende con mansioni di contabilità generale ordinaria, analitica e come Marketing Auditor. Grande appassionata di sport, si era avvicinata una decina di anni fa al gruppo Prada.

Luna Rossa l’ha ricordata con un breve post sui social:

Ciao Sabina.

Il tuo sorriso sarà sempre con noi. pic.twitter.com/RX3dck8fDR — Luna Rossa Prada Pirelli Team (@lunarossa) March 10, 2023

