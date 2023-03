Si sono presentati ieri pomeriggio di fronte a Palazzo Bacaredda, a Cagliari, per protestare contro la decisione del Comune di revocare alcune concessioni.

Sono gli ambulanti della città che hanno manifestato per chiedere un intervento urgente dalle istituzioni locali.

Una delegazione è stata ricevuta dall’assesore alle Attività produttive, Alessandro Sorgia.

Ma gli animi non si sono placati perché, come hanno spiegato gli stessi ambulanti, “dopo oltre vent’anni di lavoro sono state revocate diverse licenze per 27 metri quadri in più”. Il tutto, aggiungono i manifestanti, è stato fatto tramite pec.

“Noi chiediamo solo di poter lavorare per dare da mangiare ai nostri figli e vivere una vita degna come i politici vivono bene con i loro stipendi”, concludono.

