Un uomo è stato trovato morto in via Don Bosco, a Oristano.

L’allarme è scattato questa mattina, attorno alle 7,30, quando un passante ha attraversato il viottolo e ha visto una persona a terra, accanto a una bicicletta.

Inizialmente ha pensato fosse svenuta, ma una volta giunti sul posto gli operatori del 118, insieme a carabinieri e polizia, è stato accertato che il sessantenne oristanese, era in realtà senza vita.

Vicino alla bicicletta è stato trovato anche un coltello che, secondo i primi accertamenti, non aveva tracce di sangue.

In corso le analisi per capire le cause della morte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it