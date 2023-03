Il Pecorino Romano è stato il protagonista dello spazio dedicato alle piccole e medie aziende italiane nel programma “È sempre Mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

A presentare il prodotto sardo è il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano, Gianni Maoddi, nonché titolare della Fratelli Maoddi srl con sede a Nuragus.

L’importanza di un’azienda locale di questo tipo, spiega Maoddi alla conduttrice e a tutti gli spettatori in ascolto, sta nell’ambiente in cui è immersa, tra greggi lasciati pascolare in mezzo ai verdissimi campi del paese in provincia del Sud Sardegna, e tanta natura che rende il Pecorino Romano un prodotto di alta qualità apprezzato in tutto il mondo.

Soltanto nel 2022, il formaggio prodotto nell’Isola ha registrato nel mercato Usa un aumento del fatturato del +15,6% rispetto all’anno precedente e anche al Fancy Food di Las Vegas ha registrato ottimi risultati.

