Piero Comandini è ufficialmente il nuovo segretario del PD in Sardegna.

L’assemblea di partito ha preso il via questa mattina a Bitti, con i saluti iniziali del sindaco Giuseppe Ciccolini e del presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana.

Poi è arrivato anche un messaggio della nuova segretaria nazionale Elly Schlein. “Ciao Piero, ti faccio tanti auguri e le mie congratulazioni – ha esordito la nuova leader dei dem – Ti aspetta un importante compito, quello di tenere insieme la nostra comunità, anche in Sardegna, e costruire un’alternativa tutti insieme a questo pessimo governo regionale”.

Ma un saluto e un ringraziamento va anche a Giuseppe Meloni che, dice Schlein, “ha portato un significativo contributo a questo Congresso. Ora lavoreremo tutti insieme per cavalcare questa speranza. È responsabilità di tutti noi portarla avanti”.

“Le nostre priorità le conoscete – continua la neo segretaria PD -: sono quelle del lavoro contro il precariato e lo sfruttamento, contro quella paura di futuro che purtroppo colpisce tanti delle nuove generazioni. Dobbiamo investire nuova occupazione di qualità, nell’innovazione e nelle startup”.

Ma non è tutto, al centro c’è anche il grande tema irrisolto della sanità. “Bisogna risolvere la questione della salute delle persone – dice Schlein – attraverso una rete che deve essere capillare e arrivare anche nei territori interni, montani. E poi naturalmente la questione climatica, che è già molto stringente in una regione bella come la vostra”.

