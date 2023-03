Si è conclusa con una raffica di richieste di condanna l’inchiesta sui roghi di rifiuti nelle discariche abusive vicine al campo rom sulla Statale 554, alle porte di Cagliari. Per i nove imputati di origini bosniache accusati di disastro ambientale il pm ministero Giangiacomo Pilia ha sollecitato tra i 5 e i 7 anni di reclusione.

Per anni, nell’area situata nei pressi della Motorizzazione civile si è dato fuoco a rifiuti di ogni genere, con perenne invasione di fumo e diossina dei quartieri di Mulinu Becciu e San Michele.

Il 25 novembre 2016, su richiesta del pm Pilia, il Tribunale sequestrò il campo rom e alcuni furgoni utilizzati per trasportare la spazzatura, mentre Il 18 maggio sarà la volta della difesa. Poi il collegio della seconda sezione penale del tribunale di Cagliari si ritirerà in camera di consiglio per emettere la sentenza.

