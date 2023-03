Batman si è trasferito a Cagliari? È particolare il video che è andato presto virale su Tik Tok, postato da Sara Bortolini e che al momento conta oltre 112 mila visualizzazioni.

Si nota infatti una persona travestita da Batman che sgomma a bordo di un Quad tra le auto in corsa nell’asse mediano.

A ben vedere, sotto il vestito c’è Salvatore Monni. Animatore molto conosciuto per i suoi travestimenti (da Batman, appunto) in favore dei più piccoli. In particolare al Microcitemico.

