Dopo oltre dieci anni di murales, l’associazione culturale e artistica Skizzo apre una nuova fase della propria storia. Il gruppo ha infatti inaugurato la propria sede a San Gavino Monreale.

Si chiama “C’entro” e si presta a tante interpretazioni. Non solo per la presenza centrale della sede, ma anche alla sua natura inclusiva: un invito a partecipare, condividere un percorso di idee, di creatività, di esperienze di vita.

Una comunità che si pone come incubatore di energie, come le hub culturali tanto care alle grandi città. Ovviamente tanto spazio ai servizi dell’Associazione, che di recente ha ripreso con i suoi tour per ammirare le opere murarie fin qui prodotte.

”Prosegue l’onda dei murales, non solo sui muri esterni ma anche su quelli interni. È il nostro nuovo progetto, diamo nuovo spazio alla creatività con un coworking dinamico che coinvolge tutti, senza distinzioni” racconta Riccardo Pinna, membro dell’associazione.

