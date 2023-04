Questa notte nella traversata marittima Genova – Porto Torres diversi autotrasportatori son stati privati delle cabine, prenotate, e son stati costretti al passaggio ponte.

Per il consigliere dei Progressisti Gian Franco Satta è “inaccettabile”. Ma il caso è anche all’attenzione di Francesca Ghirra, deputata di Alleanza Verdi Sinistra e componente della Commissione Trasporti.

Il fatto, secondo Satta, è soltanto l’ultimo di una lunga serie di “disagi” che i residenti sardi subiscono quotidianamente nei viaggi da e per la Sardegna, sia in nave che in aereo.

La questione sarà posta all’attenzione del Presidente della Regione, Christian Solinas, e dell’assessore ai Trasporti, attraverso un’interrogazione del consigliere Satta che denuncia: “Non è più tollerabile che, specie nei momenti di incrementi di afflusso, sebbene ben noti e programmabili, come questo ponte pasquale, si registrino collassi del sistema tutti a discapito dei passeggeri, come i disagi dovuti a prenotazioni che saltano”.

“Risulta anche difficilmente accettabile – continua Satta – che a causa di decisioni discutibili, come nel caso dei voli aerei deviati, le persone trasportate vengano ricondotte nell’isola e non su scali nazionali più vicini alla destinazione, privandole così di maggiori alternative per raggiungere le proprie mete in tempi più rapidi”. Il riferimento è al volo Aeroitalia decollato questa mattina alle 7,05 dall’aeroporto di Alghero diretto a Roma Fiumicino, che è dovuto tornare alla destinazione di partenza a causa di un temporale. Ciò che ha destato scalpore e malumore, oltre che forti disagi per i cento passeggeri a bordo, è stato che gli altri voli in arrivo son stati fatti atterrare nello stesso scalo.

Tante persone, infatti, avevano appuntamenti prestabiliti da tempo o coincidenze non rinviabili. “Una verifica anche da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti può essere una buona soluzione per porre fine a queste ingiustizie”, conclude Satta.