Una mattina particolare e divertente per i bambini di Sennori, rappresentanti del gruppo folk Pitzinnos Bellos. Hanno infatti potuto fare un giro tra i fedeli al fianco di Papa Francesco.

Sette i bambini sardi, in abito tradizionale, a bordo della Papa Mobile. Maria Antonietta Faedda, Carla Giua, Francesca Faedda, Antonio Faedda, Sergio Bianchi, Ettore Bianchi e Miriam Lizzeri, tutti vestiti col costume tradizionale sono stati invitati in Vaticano per assistere all’udienza generale del mercoledì dopo le festività di Pasqua.

Visibilmente emozionati, hanno salutato la folla e concesso foto ai cineoperatori e giornalisti.

