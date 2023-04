Tanta emozione e qualche lacrima per Marisa Francescangeli, la maestra sospesa a San Vero Milis per aver fatto cantare e declamare preghiere in classe invece di insegnare storia e geografia.

La donna è stata accolta con una frase, “A pregai in cresia”, scritta con una bomboletta spray rossa da ignoti. L’insegnante e i suoi avvocati avrebbero segnalato la scritta alle autorità competenti e al sindaco di San Vero Milis.

