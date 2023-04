Tra le mura amiche, la Dinamo Sassari non lascia passare nessuno. Dopo il capitombolo di domenica, i sassaresi si riscattano schiacciando la Pallacanestro Trieste per 103-80. Quarto posto confermato in attesa delle ultime tre gare della stagione regolare.

Decisivo nel match è stato il terzo quarto. Dopo un primo tempo in equilibrio, tra costanti alti e bassi, i biancoblù hanno accelerato nella terza frazione raggiungendo anche il +17. Il tutto grazie a Bendzius (18 punti alla fine) e Dowe (17 punti, 4 rimbalzi e 5 assist) molto ispirati.

Negli ultimi dieci minuti, gli uomini di Bucchi avrebbero potuto amministrare e invece hanno mantenuto la doppia cifra di vantaggio sino al fischio finale. Importanti le prestazioni di Diop (15 punti e 10 rimbalzi) e Jones (12 punti, 4 rimbalzi e 5 assist).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it