Carbonia, brucia l’alt per poi schiantarsi: era ubriaco, denunciato

Un 25enne fugge all’alt dei Carabinieri e si schianta in una rotonda: positivo all’alcoltest e denunciato

Notte movimentata a Carbonia, dove un giovane automobilista ha tentato di sfuggire a un controllo dei Carabinieri, dando origine a un inseguimento conclusosi con un incidente.

L’episodio è avvenuto lungo via Nazionale, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile erano impegnati in un posto di controllo. Alla richiesta di fermarsi, il conducente – un 25enne già noto alle forze dell’ordine – ha invece accelerato bruscamente, cercando di sottrarsi alle verifiche.

Ne è nato un breve inseguimento, terminato poco dopo nei pressi della rotatoria della zona industriale. Durante la fuga, il giovane ha perso il controllo dell’auto, probabilmente a causa dell’alta velocità e delle condizioni psicofisiche alterate, uscendo di strada e andando a schiantarsi contro alcune fioriere e manufatti dell’arredo urbano.

L’impatto ha provocato danni ma, fortunatamente, non ha causato feriti. I Carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto, hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area. Il conducente mostrava evidenti segni di alterazione e, sottoposto all’alcoltest, è risultato con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di fuga dopo l’alt e guida in stato di ebbrezza. Alla luce delle violazioni accertate, l’auto è stata sequestrata e sottoposta a fermo amministrativo in vista della possibile confisca.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it