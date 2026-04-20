Notte di follia tra Villa San Pietro e Pula, 32enne arrestato dopo un inseguimento

Inseguimento tra Villa San Pietro e Pula: 32enne arrestato dopo la fuga all’alt e l'aggressione alla compagna

Follia tra Villa San Pietro e Pula, dove un inseguimento stradale si è concluso con l’arresto di un uomo da parte dei Carabinieri. Tutto è iniziato nel centro abitato di Villa San Pietro, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto segnalazioni su un automobilista che si aggirava nel paese in presunto stato di ebbrezza.

Organizzato un posto di blocco, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da schiamazzi provenienti da lontano, seguiti dall’arrivo di un’auto lanciata ad alta velocità. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha ignorato l’alt, accelerando nel tentativo di scappare. Ne è nato un inseguimento proseguito per diversi chilometri lungo la strada verso Pula, fino a quando i militari sono riusciti a bloccare il veicolo e fermare il fuggitivo in sicurezza.

Una volta sceso dall’auto, il conducente – un 32enne di origine tunisina già noto alle forze dell’ordine – è apparso in evidente stato di alterazione, presumibilmente dovuto all’alcol. Durante le fasi di identificazione ha opposto resistenza, rendendo necessario l’intervento deciso dei Carabinieri per riportare la situazione sotto controllo.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima dell’inseguimento. Le urla udite dai militari sarebbero riconducibili a una violenta lite: il 32enne avrebbe infatti aggredito la propria compagna, che ha poi dovuto ricorrere alle cure mediche.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La sua posizione potrebbe aggravarsi ulteriormente qualora la donna decidesse di presentare querela. Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato trattenuto presso la caserma dei Carabinieri di Pula, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

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