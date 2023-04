Come annunciato nella nota stampa diramata dalla Prefettura di Cagliari, dal 27 aprile al 14 maggio si svolgeranno in Sardegna esercitazioni militari della Nato che si inseriscono nell’ambito della “Noble Jump 2023”.

Le aree interessate dell’esercitazione saranno i poligoni di Capo Teulada e di Quirra, la base aerea di Decimomannu e il sito di Alghero.

Per questo motivo, le operazioni logistiche di transito dei mezzi militari comporteranno inevitabili rallentamenti della velocità in entrambi i sensi di marcia per i conducenti di veicoli che da Carbonia si spostano in direzione Cagliari o verso le località del basso Sulcis.

Le arterie stradali che saranno interessate dal passaggio delle colonne militari nelle zone che da Elmas e Decimomannu conducono a Teulada, sono in particolar modo la strada statale 130, la strada provinciale 86, la strada provinciale 2, la strada statale 126, la strada provinciale 74 e la strada statale 195.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it