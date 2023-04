Cinque mila ragazzi felici e festanti hanno fatto le ore piccole all’Opera Music Forum della Fiera di Cagliari. Una lunga serata danzante che ha visto alla consolle alternarsi diversi dj sardi e ospiti internazionali.

Il momento più atteso è stato quello che ha visto sul palco la star Bob Sinclair. Un set di quasi due ore dove ha mixato tutti i suoi successi più noti: dai remix dei brani di Raffaella Carrà a World Hold On, da Beat Goes On a LaLa Song, fino al gran finale di Love Generation.

Ma c’era chi si aspettava “Freed from Desire”. E il pubblico non è rimasto a bocca asciutta. Non il deejay francese, ma Roly Fernandez: e i presenti si sono sgolati cantando “Pioli is on fire”, ormai diventato un vero tormentone in tutta Italia.

