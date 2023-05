Arriva il giudizio immediato per il giovane di 30 anni arrestato nei mesi scorsi con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 15 anni, dopo averla picchiata con calci e pugni.

Il grave episodio è avvenuto in un piccolo paese della Gallura, dove il giovane residente ad Arzachena avrebbe attirato l’adolescente in un vicolo buio e poi costretta in un garage: qui l’aggressore avrebbe immobilizzato la giovane cercando di abusarne sessualmente.

Per difendersi, la 15enne avrebbe reagito colpendolo per liberarsene. Lui di tutta risposta l’ha picchiata brutalmente. Fortunatamente la vittima è riuscita a divincolarsi e scappare.

La prima udienza del processo è fissata al prossimo luglio. Il giovane 30enne, difeso dagli avvocati Esmeralda Puxeddu e Gianfranco Grosso, si dichiara innocente.

La famiglia della vittima invece è assistita dall’avvocato Alberto Sechi.

