“La Conferenza di Servizi per l’approvazione del Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), richiesto dalla società Eurallumina, si è conclusa positivamente”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando il parere favorevole che la Conferenza di servizi ha dato sul Provvedimento autorizzatorio unico regionale.

“Perciò – ha spiegato il governatore sardo -, non appena la Provincia del Sud Sardegna trasmetterà il provvedimento con l’Autorizzazione integrata ambientale, la Giunta regionale potrà procedere con la conseguente approvazione della delibera. Questo passaggio rappresenta un passo importante affinché l’Eurallumina possa programmare la ripresa dell’attività industriale, così da salvaguardare i posti di lavoro legati a questo progetto di riavvio”.

“Abbiamo rispettato i tempi promessi durante la riunione del 23 marzo – ha aggiunto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu – Ora attendiamo il prossimo passaggio in Giunta, consapevoli che le prossime settimane saranno decisive anche per gli altri due obiettivi indicati nella riunione di marzo: l’addendum al memorandum e l’accordo con il Governo per la rivisitazione del ‘Decreto energia’ al fine di definire la questione dell’approvvigionamento energetico”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it