È ancora allarme sanità nel centro Sardegna: lo lancia ancora una volta il sindaco di Nuoro Andrea Soddu. E lo fa con una lettera-appello al governatore Christian Solinas e all’assessore della Sanità Carlo Doria.

Soprattutto lo fa a pochi giorni dalla notizia della chiusura dell’ambulatorio di Ematologia dell’ospedale San Francesco e del rischio chiusura dell’intero reparto, “storicamente uno dei migliori d’Italia”.

“Per anni abbiamo manifestato, ma nonostante le rassicurazioni dobbiamo constatare il progressivo smantellamento del servizio sanitario nel nostro territorio” spiega con rammarico Soddu.

E mette in luce i pericoli del ridimensionamento di Ematologia. “Giunge ultima e grave la segnalazione del rischio di un imminente ridimensionamento di Ematologia. Costretto ad operare con un esiguo numero di medici. Altrettanto è costretto a fare il Centro trasfusionale che opera con soli due medici. Criticità che insieme a quelle già esistenti, mettono in discussione l’esistenza stesso del nostro ospedale”.

L’appello è chiaro: “Bisogna trovare una soluzione immediata, facendo ricorso a strumenti giuridici straordinari per superare la crisi. I reparti presenti al San Francesco garantiscono prestazioni specialistiche non solo per questo territorio, ma per l’intera regione. Il diritto alla salute è garantito dalla Costituzione. Per questo di rende necessario l’uso di tutti gli strumenti giuridici straordinari a disposizione”.

