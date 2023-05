A seguito di continui insulti e minacce ricevute sui social, Giovannino Pinna ha deciso di presentare una denuncia per diffamazione contro ignoti. Il 35enne, accusato di omicidio colposo, naufragio colposo e furto di imbarcazione dopo il naufragio all’Asinara, ha deciso di passare all’azione dopo esser stato additato come colpevole per la morte del cugino Davide Calvia.

Assistito dall’avvocato Luca Barrocu, Pinna si è presentato alla Polizia postale di Sassari. La maggior parte dei messaggi ricevuti sono accuse, minacce e insulti che arrivano da profili falsi o con un alias.

In particolare, è sotto l’occhio d’ingrandimento il gruppo Facebook “Insieme per Davide Calvia”, nel quale Giovannino Pinna è diventato il bersaglio dei partecipanti.

