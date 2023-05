Un incontro sul campo per avere un riscontro diretto su quanto si sta facendo e su come migliorare le operazioni di contrasto alle infestazioni di cavallette e locuste sul lungo periodo.

È stato questo l’obiettivo dell’appuntamento di questa mattina a Noragugume tra l’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, i rappresentanti dell’agenzia Laore, il Prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, e gli scienziati della Fao esperti nella gestione della lotta alle cavallette, arrivati oggi nella centrale operativa per un sopralluogo.

“La mia volontà di ascolto c’è tanto nei confronti degli allevatori, agricoltori e sindaci dei territori oggetto di questa piaga – afferma l’assessora Satta – quanto nei confronti dei massimi esperti, il cui supporto è imprescindibile nella gestione del problema. Quest’anno si è intrapresa una strada fatta di azioni concrete che saranno senz’altro funzionali a definire sempre meglio il piano operativo per i prossimi anni. Non si tratta di un problema risolvibile in poco tempo. Il nostro obiettivo è quello di contenere la portata del fenomeno in una maniera tale da non compromettere il delicato ciclo della natura”.

Parere confermato dagli esperti della Fao, Shoki Al Dobai e Alexander Latchininsky, che hanno messo in evidenza come, rispetto agli ultimi anni, ci sia stato un notevole miglioramento e che il piano operativo messo a punto da Laore – con l’Assessorato dell’Agricoltura, la stessa Fao e l’Università di Sassari – sia di fatto il metodo migliore per tenere il fenomeno sotto una soglia che sia sostenibile per l’economia dei territori”.

“Il 5 giugno – ha concluso l’assessora dell’Agricoltura – si terrà un nuovo incontro in assessorato a Cagliari, al quale parteciperanno le associazioni di categoria. Valutiamo insieme, passo dopo passo, le azioni da intraprendere a beneficio di tutti i territori e dei lavoratori”.

