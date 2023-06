Ad Assemini è iniziata la battaglia verso il ballottaggio di domenica 11 e lunedì 12 giugno. I contendenti sono Mario Puddu (a capo di un polo civico) e Diego Corrias (candidato del centrosinistra).

In attesa che si abbiano risposte dal ricorso presentato dalla terza candidata, Niside Muscas, alla nostra redazione sono arrivate diverse segnalazioni da parte degli asseminesi su un possibile “inciucio” tra destra e sinistra per battere Puddu.

Sembra infatti che diversi supporter e candidati di Corrias stiano andando alla ricerca di voti narrando agli elettori un sicuro accordo con il centrodestra.

Dall’entourage di Corrias intanto è arrivata una smentita.

Ma la più infastidita è la Muscas: “Smentisco assolutamente. Non ho avuto nessun contatto, anzi sto procedendo col ricorso. Un accordo poi non sarebbe possibile: abbiamo presentato un progetto per Assemini alternativo a loro. Siamo incompatibili. La credibilità in politica è fondamentale. Niente inciuci”.

Nella disputa entra a gamba tesa anche Puddu, bersagliato sui social dai supporter di Corrias. “Offese personali, allusioni continue e ripetute, al limite della querela, che oltretutto smonterei e rispedirei al mittente in un battito di ciglia. Continuate cosi: io preferisco parlare di Assemini e con gli asseminesi. Non manca molto all’11 e 12 Giugno”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it