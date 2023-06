Si chiama “Work from Ollolai/Traballa dae Ollolai”, il nuovo progetto del paese barbaricino noto per aver attirato tanti stranieri vendendo le case a 1 euro per abbattere lo spopolamento.

Quest’anno Ollolai ha reclutato dieci professionisti statunitensi, che verranno a lavorare e vivere nella cittadina quanto vorranno, usufruendo dell’alloggio a 1 euro al mese messo a disposizione dal Comune.

“Rivitalizzare il paese, migliorare la vita degli abitanti e frenare lo spopolamento, sono questi gli obiettivi che ci siamo dati – afferma Francesco Columbu, sindaco di Ollolai.

E aggiunge: “Crediamo che il nostro sia un bel posto in cui vivere e lavorare da remoto secondo uno stile di vita fatto di natura, tranquillità, cibo sano e tradizioni. E siamo una delle cinque Blue Zone del mondo per via dei tanti centenari presenti. Puntiamo a ulteriori possibilità di crescita e scambio, come compravendite immobiliari, eventi, visite turistiche con benefici economici, culturali e sociali per gli abitanti.”

