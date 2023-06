Una partita da tutto esaurito: i biglietti per il settore ospiti non sono più disponibili. È stato un vero e proprio assalto quello che si è verificato oggi dalle 16 alle biglietterie per la finale d’andata dei play off tra Cagliari e Bari.

Davanti alla ricevitoria di Pirri, i tifosi che volevano acquistare un biglietto erano così tanti da paralizzare il traffico stradale invadendo via Riva Villasanta. Anche il sito di TicketOne, unico rivenditore autorizzato online che ha visto collegarsi circa 12mila tifosi è andato più volte in tilt a causa delle troppe richieste. Una partita da tutto esaurito.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it