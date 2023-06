Cagliari, con i suoi 4,3 milioni di euro, è la città della Sardegna che incassa di più grazie alle multe stradali, mentre tra i grandi comuni Nuoro è quello che registra i guadagni più bassi. Lo rileva l’Adiconsum, che ha analizzato la rendicontazione sui proventi delle sanzioni stradali per l’anno 2022 depositata in questi giorni dalle amministrazioni comunali.

“Tre città superano nell’Isola il milione di euro di ricavi garantiti dalle multe per violazioni al codice della strada e, a differenza di quanto riscontrato in altre regioni d’Italia, qui gli autovelox non sembrano fonte di entrate per i grandi comuni”, spiega il presidente regionale dell’associazione dei consumatori, Giorgio Vargiu.

“Città come Olbia, Alghero e Nuoro hanno dichiarato proventi nulli derivanti dalle multe elevate con sistemi di rilevamento automatico della velocità, e tra tutti i dati generali spicca Nuoro, comune che nel 2022, nonostante conti più di 34mila abitanti, ha incassato appena 300mila euro dalle contravvenzioni, circa 8,8 euro a residente, contro i 191mila euro di Arzachena (poco più di 13mila abitanti) e i 125mila euro de La Maddalena (circa 10mila abitanti)”.

