E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 389, in territorio di Villagrande Strisali. Intorno alle 16.30 si sono scontrati un’auto e un fuoristrada.

Il conducente della vettura è morto sul colpo, mentre due persone che viaggiavano sul fuoristrada sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave.Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l’elisoccorso per il trasporto del ferito grave in ospedale. Sul luogo dell’incidente stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei e le forze dell’ordine per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità.

Il tratto della strada statale 389 var “Nuoro – Lanusei” in cui si è verificato l’incidente è provvisoriamente chiuso al traffico al km 50,450, a Villagrande Strisaili. La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla rete locale con indicazioni sul posto.

