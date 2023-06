Una donna di 37 anni, in vacanza a Villasimius, è stata salvata da un bagnino nel pomeriggio di martedì 6 giugno.

La turista si era tuffata in acqua per farsi una nuotata, ma a causa delle condizioni difficili del mare, aveva trovato difficoltà a tornare a riva. Il bagnino, notata la donna, l’ha raggiunta con una moto d’acqua e tratta in salvo.

Sarebbe potuto essere un altro evento drammatico dopo la tragedia che ha colpito il giovane Gabriele Loi, avvenuta nelle stesse ore sempre a Villasimius.

