Continua la querelle tra Alessandra Todde, esponente dei 5 Stelle, e il presidente Christian Solinas sui concorsi Sna. Una querelle che comporta un botta e risposta tutto politico con uno sguardo anche alle Regionali.

“Scopro dalla stampa sarda che il Presidente Solinas si è irritato per la mia interrogazione sul concorso SNA. Caro Presidente, la Regione ha il compito di tutelare i sardi in modo concreto, non solo a parole. Il fatto che per partecipare a un concorso i nostri corregionali siano stati costretti a partire per Roma, dimostra che di risultati concreti su questo versante ne avete ottenuti ben pochi” ha fatto notare la Todde.

Quindi l’ulteriore accusa. “Se non riuscite a portare a casa i risultati neanche con un governo del vostro stesso colore, probabilmente i problemi sono l’incompetenza e la negligenza.

Si è lavorato duramente per inserire in costituzione il principio di insularità e voi, anziché attuarlo, legittimate addirittura le passerelle politiche di chi propone l’autonomia differenziata”.

