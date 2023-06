Tragica scoperta in una abitazione di Quartu: Fabrizio Marongiu, 50 anni ed ex vigile urbano, è stato trovato senza vita. A dare l’allarme ai carabinieri un familiare, che non aveva alcuna notizia da giorni, e i vicini di casa.

Secondo il responso del medico legale, Marongiu sarebbe morto almeno una settimana fa a seguito di un infarto o di una caduta. Non risultano violenze sul suo corpo.

Da tempo gestiva la biblioteca interna dell’ex convento ed è stato autore di tre romanzi noir.

