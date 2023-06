“Puliamo la Sella!”, il tradizionale clean up organizzato dalla Fondazione MEDSEA, ritorna a Cagliari il prossimo 17 giugno.

L’evento, che quest’anno celebra il suo quinto anniversario, si svolgerà in una speciale edizione dedicata alla mobilità urbana e alle ghost net, le reti e attrezzature da pesca abbandonate o perdute che minacciano la vita marina nei nostri fondali.

Grazie alla collaborazione con la Capitaneria di Porto di Cagliari, che supervisionerà le operazioni speciali a mare, sarà infatti possibile procedere alla rimozione di queste attrezzature da pesca abbandonate o perse. “Un’azione che avrà un impatto significativo sulla protezione del mare e della fauna marina. Queste reti, infatti, vagano senza controllo nel mare (da qui il termine “ghost”), rappresentando una minaccia significativa per la vita marina e uccidendo in modo indiscriminato una vasta gamma di creature marine, tra cui pesci, tartarughe, mammiferi marini e uccelli acquatici – molte delle quali specie protette”, spiega Francesca Frau, responsabile delle operazioni a mare per MEDSEA.

Per l’occasione, dal 10 giugno e per tutto il mese, a bordo delle 32 linee del CTM, partner dell’evento nonché azienda impegnata nella transizione all’elettrico dell’80% del suo parco macchine entro il 2026, verrà lanciata l’iniziativa #PuliamoLaSella. Il contest invita l’utenza delle linee di trasporti a portare la raccolta di rifiuti in spiaggia nelle proprie “buone abitudini quotidiane” questa estate: un gesto gentile per il mare da condividere online per invogliare i propri amici a fare altrettanto.

La campagna MEDSEA, in collaborazione con CTM, porta la firma del giovane designer Enrico Asili, figlio del pubblicitario Stefano Asili scomparso prematuramente nel 2021 e che ha firmato il design originario dei due loghi: la torre dell’Elefante per CTM e il logo della Fondazione MEDSEA.

L’evento di clean up vede il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna (RAS), del Comune di Cagliari e dell’Ordine dei Biologi della Sardegna, in collaborazione con la Rete regionale per la conservazione della fauna marina.

“Puliamo la Sella! è appuntamento fisso in città e nasce con lo scopo di promuovere il rispetto per gli habitat marini e costieri – spiega Alessio Satta, presidente della Fondazione MEDSEA – La maggior parte della plastica che finisce in mare arriva accidentalmente dalle spiagge, bar e chioschi. Dal 2018 ad oggi, abbiamo raccolto oltre 15 tonnellate di rifiuti grazie a tutti i partner e volontari che danno costantemente il buon esempio, organizzando clean up tutto l’anno”.

A partire dalle 9 all’anfiteatro di Marina Piccola, i partecipanti si dirigeranno a mare e in spiaggia, lungo le prime fermate del Poetto, per raccogliere rifiuti, coordinati da 13 associazioni sportive e studentesche, tra cui Reset Unica. Il ritrovo finale è previsto all’anfiteatro alle 11,40 circa per il tradizionale scatto di rito con il bottino di rifiuti e plastiche recuperate dal mare, prima del ritiro dei rifiuti a cura di De Vizia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it