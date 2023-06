Il giorno della finale di Champions League è arrivato: a partire dalle 21, Nicolò Barella sarà in campo per giocarsi la vittoria europea nella sfida tra Manchester City e Inter.

È il primo giocatore cagliaritano ad avere questa opportunità. In caso di successo, sarebbe il secondo grande trofeo internazionale dopo la vittoria degli Europei con la Nazionale Italiana.

“Se l’Inter è in finale di Champions League, buona parte del percorso è anche grazie a Barella”. Lo dice Riccardo Spignesi, direttore responsabile di Inter-News.it.

“Ha avviato lui il fondamentale 3-3 a Barcellona, decisivo per passare un girone difficilissimo. Ha sbloccato il risultato in entrambe le partite dei quarti col Benfica, il momento in cui la stagione dell’Inter è definitivamente svoltata in meglio”.

Oggi diventerà anche il terzo sardo, dopo Cuccureddu e Virdis a giocare una finale europea di club.

”Già dai primi passi al Cagliari si capiva che era un giocatore con qualità tecniche e personalità fuori dal comune. Col passare degli anni è diventato un punto di forza e ora può essere inserito a pieno titolo fra i migliori centrocampisti d’Europa. Con la finale di Istanbul che può consacrarlo ancora di più” conclude Spignesi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it