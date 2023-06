Ieri sera al Caesar’s Hotel di Cagliari si è tenuta una partecipata assemblea pubblica organizzata dal Partito Progressista.

È stata l’occasione per diversi esponenti del centrosinistra per affermare “l’urgenza di riunire la coalizione democratica, progressista, autonomista, e di sinistra. Per condividere un progetto unitario capace di dare soluzione ai tanti problemi dell’isola”.

“Si tratta di affrontare le prossime elezioni regionali, amministrative ed europee con un messaggio di ‘rinascita’ condiviso tra le forze politiche. Ma soprattutto con l’intera società sarda, con il mondo della cultura, della solidarietà, del lavoro e dell’ impresa ha commentato Francesco Agus.

Al dibattito hanno partecipato e sono intervenuti esponenti della politica, delle amministrazioni locali e della società civile. In particolare il segretario regionale del PD Piero Comandini, il coordinatore regionale del M5S Ettore Licheri, tanti esponenti delle istituzioni locali (come i sindaci Graziano Milia e Mauro Usai) e dell’associazionismo.

Durante il dibattito è stato chiarito come “sia fondamentale iniziare subito, senza indugio, per definire un programma di netta discontinuità alla confusione amministrativa di questi anni. L’errore da non compiere sia quello di dividersi su chi debba essere la candidata o il candidato Presidente.”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it