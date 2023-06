La vittoria del Cagliari sul Bari e le lacrime di gioia del mister Claudio Ranieri alla finale dei playoff ha fatto il giro del mondo.

Tra le pagine web che si sono accorte di una partita epica c’è anche 433, tra le più seguite dagli appassionati di calcio a livello internazionale con oltre 64 milioni di follower.

“Cagliari were 14th in Serie B when they appointed Claudio Ranieri in December. Six months later, he’s brought them back to Serie A”. Così si legge sul post pubblicato sulla loro pagina Instagram.

Tantissimi i commenti di gioia e di congratulazioni per la squadra rossoblù e per l’uomo che ha portato una squadra data ormai per “spacciata” nella categoria più alta del calcio italiano.

Lo chiamano “sir” e “mister”, due appellativi che l’allenatore romano, 71 anni, si è conquistato in tanti anni di carriera calcistica, sia sul campo che in panchina.

Tra gli altri c’è anche chi vorrebbe che il ct del Cagliari Calcio tornasse al Leicester: “It should bring back him”.

