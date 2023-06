Tragedia in via Lamarmora a Cagliari: un uomo di 54 anni è morto dopo essere caduto all’interno dell’appartamento in cui viveva.

A lanciare l’allarme erano stati alcuni parenti, dato che l’uomo non aveva più risposto a chiamate e messaggi.

Secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe caduta all’indietro e avrebbe battuto la testa. Le ferite sono state fatali.

