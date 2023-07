“Tutto l’ateneo si stringe attorno alla famiglia del docente, unendosi al suo immenso dolore per la perdita di uno stimato collega e di una persona buona e coraggiosa”. L’Università di Cagliari è “profondamente addolorata per la tragica notizia della scomparsa di Carlo Lugliè, docente di Preistoria e protostoria che ha formato con passione generazioni di studenti e studentesse”.

Il docente – che in passato era stato anche ricercatore all’università La Sapienza di Roma – ieri si era buttato in acqua a Narbolia per salvare il figlio della compagna quando, ma è stato sorpreso dal mare agitato. Portato a riva da due soccorritori, è stato stroncato da un malore. Inutili i tentativi di rianimarlo.

