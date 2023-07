Una donna è stata investita questa mattina a Cagliari mentre attraversava sulle strisce pedonali in via della Pineta.

La vittima, che non è in pericolo di vita, è stata trasportata al Pronto Soccorso del Brotzu in codice giallo. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi del caso e due ambulanze del 118.

