Marco Mancosu si aggiudice il Best Goal della Serie B 2022-2023.

Non è stato facile per il trequartista del Cagliari Calcio di Claudio Ranieri che ha dovuto competere con un altro giocatore di livello come Valerio Verre del Palermo (ma di proprietà della Sampdoria).

Grandissima la partecipazione dei tiifosi sui social della Lega B, che per l’occasione ha organizzato un mini torneo che ha visto sfidarsi diversi giocatori di qualità con altrettanti goal memorabili durante l’annata.

“Centinaia di migliaia di voti, una finale accesissima, tante reti stupende. Ma alla fine un unico vincitore! La perla di Marco Mancosu è il best goal #SerieBKT 2022-2023”. Questa la nota ufficiale della Lega B, presieduta da Mauro Balata, in riferimento alla rete del giocatore rossoblù nel 5-0 del Curi contro il Perugia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it