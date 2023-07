Sono stati i familiari a lanciare l’allarme. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo di 48 anni è stato trovato morto nel bagno della sua abitazione in via Pizzetti, a Quartu Sant’Elena, dove viveva insieme a una sorella e un fratello.

Non è emersa alcuna traccia di violenza, ma il giudice ha comunque disposto un’ispezione sul corpo della vittima che verrà effettuata questa mattina.

Sentiti anche i parenti conviventi dell’uomo: sarebbe entrato in bagno dove è deceduto. Si pensa dunque a cause naturali: non si esclude un malore provocato dal caldo.

