Ambulanza già sul posto e vigili del fuoco pronti a partire. E’ successo nel quartiere di Is Mirrionis, dove verso le 5,30 di questa mattina una 60 enne, disperata, ha chiesto aiuto al 118. Un appello accorato che lasciava presagire qualcosa di molto preoccupante. Ma la mobilitazione dei soccorsi nascondeva una verità più semplice: nell’appartamento c’era una blatta che la donna non riusciva a trovare.

Dopo la chiamata delle donna, che lamentava un attacco di panico dichiarando di essere sola e bisognosa di un intervento medico, la centrale dell’Areus ha subito individuato il primo equipaggio disponibile.

L’ambulanza è immediatamente partita per raggiungere l’indirizzo indicato.

Nel frattempo l’operatore del 118 ha diligentemente tentato di ricontattare la donna per tranquillizzarla, ma quando non ha ottenuto risposta ha pensato al peggio. A quel punto, preoccupato, ha allertato i vigili del fuoco che sarebbero dovuti intervenire per forzare la porta. Quando sono arrivati i soccorritori però la donna ha spiegato, mortificata, i motivi della telefonata al 118: era stata travolta da un violento attacco di panico perché non riusciva a individuare la blatta ma, mentre l’ambulanza era in viaggio, l’aveva poi trovata e uccisa. Gli operatori comunque l’hanno visitata rilevando che i suoi parametri vitali erano a posto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it