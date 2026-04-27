Cagliari-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Cagliari-Atalanta si gioca il 27 aprile all’Unipol Domus: probabili formazioni, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming

È tutto pronto per Cagliari-Atalanta, gara valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A. Il match si giocherà lunedì 27 aprile alle ore 18:30 allo stadio Unipol Domus.

Il Cagliari, guidato da Fabio Pisacane, cerca punti fondamentali per mantenere una distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Dall’altra parte, l’Atalanta di Raffaele Palladino punta a rilanciarsi in campionato dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio.

I precedenti

Storicamente il bilancio di Cagliari-Atalanta sorride ai sardi, che hanno ottenuto 22 vittorie su 61 confronti in Serie A. Tuttavia, il rendimento casalingo recente contro i bergamaschi è negativo: 5 sconfitte nelle ultime 6 gare interne.

Il momento del Cagliari resta complicato: dopo un buon avvio di 2026, con 3 vittorie consecutive, è arrivato un calo evidente, con un solo successo nelle ultime 10 partite.

Le probabili formazioni

Per i rossoblù resta aperto il ballottaggio in difesa tra Rodriguez e Dossena, mentre a centrocampo Adopo, Folorunsho e Deiola si contendono due maglie al fianco del regista Gaetano. In avanti Borrelli dovrebbe essere confermato.

Tra gli ospiti diversi dubbi per Palladino: in difesa Scalvini e Kolasinac sono i favoriti, mentre in attacco resta il consueto ballottaggio tra Scamacca e Krstovic, con il centravanti scelto che sarà supportato da De Ketelaere e Raspadori.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Obert, Adopo, Gaetano, Deiola, Palestra; Esposito, Borrelli.

Allenatore: Pisacane

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

Allenatore: Palladino

Dove vedere la partita

Cagliari-Atalanta sarà trasmessa in diretta su Dazn, accessibile tramite smart tv, console e dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky con pacchetto dedicato potranno seguirla anche sul canale Dazn 1.

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