Elly Schlein non ha dato alcun via libera ad Alessandra Todde come candidata del Centrosinistra sardo alle Regionali 2024. La notizia uscita ieri sul web si trattava infatti di una fake news: a smentire la voce sono proprio i principali partiti della coalizione.

“Non c’è alcun accordo romano. La notizia è priva di ogni fondamento”. Contattato dalla redazione di Cagliaripad, il segretario regionale del PD Piero Comandini spazza il campo dalla bufala che in queste ore ha rimbalzato su qualche quotidiano locale. Conferme arrivano anche dal Movimento 5 Stelle, che al momento non ha ricevuto alcuna investitura per poter presentare una propria candidata come Presidente.

“La scelta del candidato verrà fatta in Sardegna, come già capitato nel passato. Ora siamo tutti impegnati a costruire una alternativa di governo, tutto il resto è fantasia. Con Elly ci ho parlato, ci parlo spesso. Ma di temi, non di nomi. Lei per prima sa benissimo che il Pd in Sardegna lavora con la massima autonomia” aggiunge Comandini.

Rimane in piedi l’ipotesi primarie, come anticipato da Cagliaripad in un articolo del 12 luglio: tanti i nomi interessati alla candidatura, compresa la Todde. Da capire se davvero prenderanno corpo o se, a partire da settembre, verrà condiviso un candidato unitario.

