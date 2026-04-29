Mozione di Fratelli d'Italia in Sardegna: chiesto l'intervento della Regione contro i rincari di benzina e diesel causati dalla crisi in Iran

Caro carburanti, Fdi alla Regione: “Sostegno immediato per famiglie e imprese”

Il gruppo di Fratelli d’Italia ha depositato una mozione urgente in Consiglio regionale per contrastare l’impennata dei prezzi di benzina e diesel nell’Isola. Il documento, firmato come primo firmatario dal consigliere Antonello Floris, chiede alla Giunta un intervento straordinario per sostenere il tessuto economico sardo e il potere d’acquisto dei residenti.

Secondo l’analisi dei proponenti, l’attuale escalation dei prezzi è strettamente legata all’instabilità geopolitica. La guerra in Iran e il conseguente blocco dello Stretto di Hormuz hanno infatti innescato un rialzo delle quotazioni petrolifere sui mercati globali.

In Sardegna, tuttavia, la situazione è resa ancora più critica dalla condizione di insularità:

Dipendenza dalla gomma: L’Isola sconta una quasi totale dipendenza dal trasporto stradale per la movimentazione delle merci.

Costi di trasporto: I prezzi alla pompa, già gravati dai rincari internazionali, subiscono l’ulteriore balzello dei costi logistici per l’approvvigionamento isolano.

La mozione impegna formalmente la Giunta regionale a individuare risorse specifiche all’interno della prossima variazione di bilancio. L’obiettivo è quello di introdurre misure temporanee di calmierazione, come un “bonus carburanti” o una riduzione dei costi finali riservata esclusivamente ai residenti e alle imprese con sede operativa in Sardegna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it