Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile lo tenevano sotto controllo. Nella mattinata di ieri i poliziotti hanno perquisito la sua abitazione, trovando e sequestrando 27 grammi di Cocaina, suddivisa in 90 dosi, di varia grammatura, circa 10 mila € in contanti, probabile provento dell’attività illecita e tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

Così il 47enne cagliaritano è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato per spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it